Ожидается, что он традиционно соберет тысячи любителей авторской песни.

Два предыдущих года из-за пандемии мероприятие проводилось онлайн, а в прошлом году состоялся концерт лауреатов, но в стенах одного из залов Челябинской филармонии.

В этом году конкурс авторской песни также проходил онлайн, в нем участвовали 92 человека из 30 субъектов России, двух городов Казахстана и из Минска. Победителей пригласили выступить на концертнных площадках фестиваля в июне.

Ильменский фестиваль включен в список брендов Южного Урала. Проект проводится при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы — министерство культуры области и Фонд Олега Митяева.

Фестиваль собирает до 20 тыс. человек, география участников подтверждает статус всероссийского мероприятия.