Внутренний пассажиропоток предприятия составил 821 876 человек, оставшись в показателях прошлого года. На международных рейсах было обслужено 12 577 пассажиров, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года.

При этом в апреле пассажиропоток аэропорта снизился на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 213 886 человек. На внутренних рейсах было перевезено 212 431 пассажир, на международных — 1 455 пассажиров.

Ранее в "Храброво" отмечали, что падение пассажиропотока связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами юга и центральной части России, отмена полетов в Европу для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков.

Рейсы в Калининград на сегодняшний день выполняются авиакомпаниями России и Белоруссии по измененному маршруту через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря. При этом турецкие авиакомпании выполняют чартерные рейсы из Калининграда в Анталию напрямую — через воздушное пространство стран ЕС.