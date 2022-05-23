Коллективы представят своё искусство на 20 жанровых площадках. Перед гостями фестиваля выступят фольклорные, народно-певческие, танцевальные ансамбли, частушечники, кукольные и цирковые коллективы, а также военно-патриотические клубы из Тверской области и регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Около 100 мастеров-ремесленников из Тверской, Владимирской, Псковской, Костромской и Новгородской областей поучаствуют в ярмарке народных ремесел.

В рамках фестиваля состоится межрегиональный открытый конкурс творческих коллективов и солистов "Троицкие обереги-2022", проходящий при поддержке министерства культуры РФ и Центра культуры народов России Государственного российского дома народного творчества им.Поленова.

На открытии мероприятия выступит ансамбль танца "Невские зори" из Санкт-Петербурга.