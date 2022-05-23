"Подготовлено к подписанию соглашение о строительстве гостиницы на улице Луначарского, гостиничная сеть "Азимут". Объем инвестиций порядка 1 млрд рублей", — сказал Смирнов на оперативном совещании администрации в понедельник.

Другие подробности проекта замгубернатора не уточнил.

По словам Смирнова, соглашение с инвестором планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) в текущем году.

Azimut Hotels управляет сетью из 60 отелей в 45 городах России, а также в Германии, Австрии и Израиле, сообщается на сайте компании.