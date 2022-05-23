"Установлено, что чиновник в 2019 году, используя свои служебные полномочия, дал подчиненным указания подготовить необходимую документацию при заключении четырех госконтрактов, в том числе о формировании начальной (максимальной) цены без проведения анализа рынка", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, все аукционы выиграли две фирмы, "фактическим владельцем и получателем выгоды которых был лично он". Общая сумма контрактов составила более 7 млн рублей.

"В результате были сформированы несоответствующие рыночным предложениям цены госконтрактов, чем причинен значительный ущерб бюджету края", — говорится в пресс-релизе.

По фактам, выявленным сотрудниками ГУ МВД России по СКФО, в отношении бывшего чиновника заведены четыре дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее пресс-служба краевой прокуратуры сообщала о четырех возбужденных уголовных делах о злоупотреблении полномочиями против Трухачева при заключении четырех госконтрактов на 65,3 млн рублей.

В марте Ленинский райсуд Ставрополя продлил срок содержания под стражей двум бывшим министрам туризма и оздоровительных курортов края — Трухачеву и Кириллу Реуту, арестованным по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов. Руководитель фирмы, с которой заключались контракты, также был заключен под стражу.