"Удалось сохранить международный статус фестиваля. Также зародилась традиция пополнять Аллею звезд на каждом фестивале. Кроме того, фестиваль это и дополнение празднования Дня города", — отметил Болтин.

Режиссер Кама Гинкас рассказал, что его коллектив будет впервые выступать на большой сцене ТЮЗа. "Раньше для нас специально построили белую комнату для спектаклей. На большой сцене мы не гастролировали. Впервые попробуем играть на этой площадке", — сказал он.

По его словам, будет представлен спектакль "Отец Сергий". "Это страшная история про человека, который хотел добиться абсолюта. Он говорит о том, что мы ответственны за то, что мы делаем перед собой и людьми", — добавил режиссер.

Руководитель фестиваля Светлана Лаврецова отметила, что на площадках ТЮЗа, Молодежного театра на Фонтанке и Театра-фестиваля "Балтийский дом" выступят 14 коллективов. Зрители увидят спектакли по Достоевскому, Марксу, Мамину-Сибиряку и Брехту.

Театр "Тут" из Екатеринбурга покажет постановку "Горбатая", Новосибирский театр "Старый дом" — "Анну Каренину", а театр из Уфы "Планету" по произведению Евгения Гришковца.