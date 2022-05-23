"В настоящее время группу спустили на базу МЧС в Терсколе. С людьми все нормально. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне четверо туристов, находившихся на восточной вершине горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, запросили помощь спасателей в спуске с горы. На место вышли 11 спасателей МЧС России. Во время спуска спасателей и туристов с горы погода резко ухудшилась. Работу спасателей в горах осложняли пурга, шквалистый ветер, температура воздуха 30 градусов ниже ноля. После того, как со спасателями была потеряла связь, на помощь к ним вышли еще 14 сотрудников МЧС.