"Очевидно, что заявка Москвы на проведение "ЭКСПО-2030" на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала", — говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в понедельник.

В связи с этим, отмечает МИД РФ, "Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения "ЭКСПО-2030". Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая.

"Хочется верить, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к историческим истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью. Надеемся, что в будущем создадутся необходимые условия для российского участия в равноправной конкурентной борьбе за право принять у себя "ЭКСПО", — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

Россия принимала участие в ЭКСПО с 1851 года, при этом сама выставка ни разу не проводилась на территории РФ.

Осенью 2021 года мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в случае победы заявки Москвы комплекс для проведения выставки построят в новой Москве, недалеко от аэропорта "Внуково".

Город, где состоится "ЭКСПО-2030", объявят летом 2023 года.