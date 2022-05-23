Гости фестиваля познакомятся с повседневной жизнью наших предков в военном историческом лагере, который традиционно развернется на Труворовом городище VII-VIII вв. — месте реальных исторических событий.

"Фестиваль представляет собой историческую лабораторию и организован по принципу "живой истории", где реконструированный предмет, действие, событие доступно для изучения", — отметили в музее.

Посетители увидят аутентичные походные палатки, узнают, как происходит подготовка славян к походу, познакомятся с воинскими традициями древней Руси и её соседей, вооружением и экипировкой воинов.

В первый день фестиваля, 27 мая, состоится большой научно-образовательный интенсив для участников.

После научного блока планируется военная эстафета с элементами спортивных состязаний. "Мы назвали это скандинавской ходьбой с возможностью философского осмысления жизненного пути викинга от рождения до Валгаллы", — пояснили в музее.

Основные мероприятия "Исаборга" запланированы на субботу, 28 мая, во время открытого туристического дня.

Так, будут работать площадки ремесленных мастер-классов. Гостям покажут чеканку монет, косторезное мастерство из Великого Новгорода, некоторые стадии текстильного производства и многое другое.

Кроме того, пройдет лучный турнир, в котором примут участие реконструкторы из Великого Новгорода, Петрозаводска, Смоленска, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Соснового Бора Ленинградской области.

Затем под средневековую музыку группы "Трикветрум" из Санкт-Петербурга начнется выход участников и военная программа фестиваля.

В течение двух последних лет фестиваль "Исаборг" отменялся из-за эпидемиологической ситуации в Псковской области и действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.