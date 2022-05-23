Вылеты из аэропорта Казани будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее "ЮВТ Аэро" не летала по этому маршруту, уточнил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.
"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ.
Вылеты из аэропорта Казани будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее "ЮВТ Аэро" не летала по этому маршруту, уточнил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.
"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ.
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