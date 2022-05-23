"Предполагается, что в ближайшее время на Рюриковом городище возобновятся (экскурсии)", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, около месяца назад разлившаяся река Волхов затопила единственную дорогу на Рюриково городище, отрезав памятник от "большой земли".

Крепость, расположенная у истока реки Волхов из озера Ильмень и давшая начало Великому Новгороду, получила название по имени заложившего ее в 858-862 годах легендарного варяжского князя Рюрика. В древности Городище было резиденцией новгородских князей.