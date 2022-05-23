"С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию края нами приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту "Красноярск", написал Горяев в своем телеграм-канале в понедельник.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в регионе, как и во всей России, случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано не было, и риск завоза инфекции оценивается как низкий.

Ранее зарубежные СМИ сообщали об обнаружении случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.