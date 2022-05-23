"Россия делает ставку на развитие международного туризма со странами-членами ШОС. Население региона превышает 3,4 млрд человек, а туристический продукт крайне разнообразен и уникален. Помимо этого, у России со странами ШОС развитое авиасообщение, облегченные визовые режимы, возможности для использования национальных платёжных систем и многовековые добрососедские отношения. Мы надеемся уже в ближайшие годы восстановить взаимные турпотоки со странами ШОС до доковидных показателей, а в дальнейшем – видим перспективы удвоения взаимного турпотока", — сказала она на встрече глав туристских администраций государств-участниц ШОС.

Как отметили в Ростуризме, по итогам встречи глав туристических администраций стран-членов ШОС были достигнуты договоренности о приоритетах развития внутреннего туризма ШОС: разработка единого туристического бренда, запуск новых трансграничных маршрутов, расширение использования национальных платежных систем, взаимное продвижение и т.д. Все эти направления отражены в разработанном проекте межправительственного соглашения в туризме, который планируется подписать в ходе предстоящего Саммита глав государств ШОС осенью этого года.

До пандемии в 2019 году турпоток из стран ШОС в Россию составил порядка 6,6 млн поездок (27% от общего въездного потока), российский поток в страны ШОС – 6,2 млн (13% от общего выездного потока). В 2021 году из-за ковидных ограничений Россия приняла не более 1 млн туристов из стран ШОС, россияне совершили в эти страны также порядка 1 млн поездок.