"Ведется расширенный поиск подозреваемого в совершении убийства. Бостанов объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сказал собеседник

Он уточнил, что ранее подозреваемого в убийстве объявили в федеральный розыск.

Как сообщалось, 16 февраля 2022 года группа жителей Москвы на автомобиле ехала из аэропорта Минвод в поселок Архыз в Карачаево-Черкесии. Во время остановки по дороге произошел словесный конфликт, переросший в драку с двумя местными жителями.

В ходе ссоры житель Карачаево-Черкесии ранил ножом в живот одного из туристов. Пострадавший скончался по пути больницу.

В отношении жителя КЧР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого дела.