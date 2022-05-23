"Во время переговоров с заместителем премьер-министра – министром туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что по итогам 2022 года Россия и Узбекистан превысят доковидные показатели по турпотоку, который в 2019 году составил более 520 тыс. поездок. По прогнозу Ростуризма в этом году взаимный турпоток может вырасти на 20-30% и достичь 700 тыс. человек", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметила Догузова, по итогам майских праздников Узбекистан вошел в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян.

В среднесрочной перспективе Ростуризм рассчитывает на кратный рост турпотока между странами, который в перспективе 3-5 лет может достичь уровня 2 млн туристических поездок в год. Уже сейчас росту туристических потоков, по словам Догузовой, способствует как действующий безвизовый режим, так и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения между Россией и Узбекистаном.

"Сегодня Узбекистан, фактически, самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве: по нашим оценкам количество двусторонних рейсов в неделю доходит до 100. Это больше, чем, например, в Египет, или ОАЭ. Причем маршрутная сеть так же широкая – рейсы осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других регионов в Ташкент, Самарканд", — подчеркнула Догузова.

Кроме того, в Ростуризме заинтересованы в запуске туристических чартеров между странами и совместной разработке трансграничных туристических маршрутов. Ведомство уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с коллегами из Узбекистана.