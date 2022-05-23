Объем частных вложений в проект составит 187,8 млн рублей. Строительство должно начаться в 2022 году.

Местом реализации проекта была выбрана площадка бывшего пионерского лагеря "Золотой гектар", расположенная в селе Паратунка Елизовского района Камчатского края, в 55 км от г. Петропавловск-Камчатский и 35 км от международного аэропорта "Елизово". Новый туристско-рекреационный центр "Обитаемая земля" разместится в Паратунской курортно-лечебной местности, известной своими термальными источниками. Под строительство нового туристского комплекса будет выделен земельный участок общей площадью около 284 тыс. кв. метров.

Ожидается, что к 2027 году компания "Обитаемая земля" построит на территории рекреационного центра новую базу отдыха с гостевыми домами, бассейном, глэмпингами, визит-центром, эко-фермой, баней, кафе с зоной барбекю. Кроме того, проект предполагает строительство центра переработки отходов, эко-парка, пешеходных дорожек.

Строительство запланировано в рамках проекта АНО "Образовательно-научный центр (ОНЦ) зеленых технологий "Ойкумена" (ООО "Обитаемая земля" является его "дочкой").

"Это будет не просто гостиничный комплекс, а экосреда с возможностью проживания, погружения и получения информации о зеленых технологиях. Гости центра смогут увидеть, как на практике применяются комплексы замкнутых циклов (zero-waste кафе, очистка воды, альтернативная энергетика)", — приводятся в сообщении слова руководителя "Ойкумены" Сергея Самойленко.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Обитаемая земля" (село Паратунка, Камчатский край) зарегистрировано в 2021 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Отрасль — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Генеральный директор — Елена Самойленко.