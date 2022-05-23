Зубр завезен в рамках соглашения о сотрудничестве и планом расселения зубров из питомников и вольных группировок на 2022 год.

Гостя зовут Мунмеджикстоун, родился он в 2019 году. В Зубровый питомник Окского заповедника он приехал с целью обновления и пополнения племенного поголовья. Несколько лет Мунмеджикстоун будет находиться в демонстрационном вольере со взрослой зубрицей и радовать посетителей.

"Самец очень общительный, любознательный и любит лакомства — яблоки и морковь. В дальнейшем он возглавит племенную группу самок", — сказала руководитель Зубрового питомника ПТЗ Ирина Землянко.

Сейчас Мунмеджикстоун осваивается на новой территории и уже познакомился с самкой по кличке Мелина.

Зубровый питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского государственного заповедника ведет свою историю с декабря 1959 года, когда из Приокско-Террасного заповедника туда привезли первых зубров — Муромца и Музу. Тогда построили только первый большой загон на 65 га, а полностью строительство питомника завершили в 1967 году.

Площадь питомника 180 га, такая территория позволяет постоянно содержать 35-40 животных одновременно. В разные периоды в питомнике есть две или три племенные группы из 8-10 зубров в одном загоне. Во главе группы один взрослый самец, с ним несколько разновозрастных самок и телята до года. Молодняк от года и до трех лет содержится в отдельных загонах до 10 животных.