Поезд Караганда — Омск будет курсировать по вторникам и пятницам из Караганды, по средам и субботам из Омска. Первый поезд выйдет из Караганды 3 июня, а из Омска — 4 июня, соответственно.

Поезд сообщением Алма-Ата — Казань будет выезжать по понедельникам из Алма-Аты, по четвергам — из Казани. Первый поезд выйдет из Алма-Аты 6 июня, из Казани — 9 июня.

При этом ранее действовавшее железнодорожное сообщение Караганда — Москва сократилось до станции города Самара, с 1 августа поезд будет ходить из Караганды в Самару и обратно по нечетным числам.

"Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну, по-прежнему, обязательно наличие справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом или паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении КТЖ.