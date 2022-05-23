"9 июня состоится торжественное открытие музея великого князя Константина Константиновича в селе Осташёво", — говорится в сообщении.

Сейчас ведется отделка помещений в здании музея, а также благоустройство прилегающей территории.

Музей будет посвящен жизни и деятельности семьи Романовых, в частности, Константина Константиновича Романова, который владел усадьбой в селе Осташево. Посетители смогут увидеть предметы быта того времени, одежду и фотопортреты, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Комплекс станет первым и опорным музеем создаваемого Фондом Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества кластера "Великокняжеская усадьба "Осташёво" федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" в Московской области.