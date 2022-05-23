"Запланировано возведение четырех корпусов, объединенных двухэтажной подземной частью, где разместится паркинг. Первый и третий, а также второй и четвертый корпуса будут расположены на общих стилобатных частях. Нужно отметить, что этот объект является уникальным, ведь его высота составит более 100 метров", — сказала глава ведомства Анна Яковлева.

Комплекс планируют построить на проспекте Мира, влд. 222/2 на средства инвестора.

Гостиница будет рассчитана на 1941 номер, в том числе с террасами. На сданных под офисы этажах смогут работать более 900 человек. В зданиях планируют открыть магазины, супермаркеты, фудкорты и фитнес-центр с бассейном. Территорию вокруг комплекса благоустроят.