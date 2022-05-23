В субботу, 21 мая, в Алтайском крае в 16-й раз прошла Всероссийская акция "Ночь музеев". В Барнауле музеи, выставочные залы и галереи посетили около 32,5 тыс. человек, более 13 тыс. посетителей побывали на культурных площадках в других городах и районах края.

В Барнауле торжественное открытие акции состоялось на улице Мало-Тобольской. Главным героем театрализованной программы стал Путешественник, который искал реликвии для своей коллекции. На экране он показывал собравшимся уникальные экспонаты краевых музеев, которые хотел бы видеть в своей коллекции. Гостей и жителей Барнаула поздравила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

После церемонии открытия все желающие смогли совершить пешеходные экскурсии с экскурсоводами Алтайского краеведческого, Художественного музея, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, Дома народов Алтайского края до их площадок.

Для гостей праздника музеи приготовили насыщенную программу: экскурсии по выставкам, мастер-классы, творческие выступления, интерактивные и мультимедийные программы, викторины, квесты и многое другое.

Алтайский краеведческий музей в "Ночь музеев" посетили около 3,5 тыс. человек. Посетителей встречали сразу на трех площадках, гости смогли принять участие в квесте "Паранормальный Краеведческий" по историческому зданию музея.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая подготовил 54 программы и интерактива на экспозициях, выставках и музейной усадьбе для посетителей разного возраста. На мероприятиях побывали почти 2,5 тыс. человек.

Популярностью у барнаульцев пользовались музеи ведущих вузов города, а также парки. Так, музей АлтГТУ в "Ночь музеев" посетили около 3 тыс. человек. На выставочных площадках парков "Центральный" и "Изумрудный" побывали более 8 тыс. барнаульцев.

Лидером по количеству посетителей в других муниципалитетах края стал Рубцовский краеведческий музей — его посетили почти 3 тыс. человек. Также большой интерес вызвали краеведческие музеи Славгорода, Бийска и поселка Тальменка.