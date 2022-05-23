"Идет активная подготовительная работа к открытию в полной мере филиала Третьяковской галереи. Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе, безусловно, и повышению туристической привлекательности региона, и сохранению профессиональных кадров в нашей области", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе заседания попечительского совета филиала Третьяковской галереи в Самаре.

По его словам, полностью филиал откроет свои двери в мае 2023 года.

"Мы все рассчитываем, что первые выставки состоятся уже в мае 2023 года. При строительстве любого музея необходимо в течение нескольких месяцев отрабатывать все необходимые режимы безопасности и поддержания климата, потому что те проекты, которые мы хотим реализовывать здесь, — это проекты с большой буквы, проекты очень большого масштаба, проекты, для которых мы будем направлять в Самару лучшие работы из своего собрания, в том числе довольно большое число работ из постоянной экспозиции", — сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, один из первых проектов в открывшемся филиале будет посвящен теме космоса.

В сообщении отмечается, что филиал частично уже начал свою работу.

В 2021 году была разработана и проведена художественная выставка "Передовой отряд. Сто лет авангарда в Самаре" на площадке Самарского художественного музея.

Также состоялась презентация филиала Третьяковки в залах здания Фабрики-кухни, в выходные там прошли мероприятия, посвященные ночи музеев.

"Фабрика-кухня завода им. Масленикова" построена в Самаре в 1930-1932 годах по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой. Архитектурный памятник в плане имеет форму скрещенных серпа и молота и считается единственным в мире зданием такой планировки.

В 1990-е годы "Фабрика-кухня" была приватизирована. Впоследствии здание оказалось под угрозой уничтожения. В декабре 2013 года правительство области вернуло "Фабрику-кухню" в собственность региона.

В 2016 году ее было решено отреставрировать, однако контракт с подрядчиком был расторгнут, а работы свернуты на начальной стадии. При этом само здание простояло зиму с демонтированной крышей и пришло в аварийное состояние.

В сентябре 2018 года Минкультуры РФ одобрило инициативу создания на базе самарской "Фабрики-кухни" филиала Третьяковской государственной галереи. Специализацией филиала Третьяковки в Самаре должно стать искусство XX-XXI вв.

В августе 2019 года Росимущество передало комплекс зданий "Фабрики-кухни" в оперативное управление Третьяковке. Контракт на реставрацию на сумму 1,381 млрд рублей заключен с АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление". Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем АО является Росимущество. По условиям тендера, реставрационные работы должны быть выполнены до 29 октября 2021 года.