"Петербургский международный экономический форум, традиционно, станет площадкой для подписания ряда соглашений и рабочих встреч. Ключевые темы для нас — это, конечно же, развитие туризма, агропромышленного комплекса и промышленности. В рамках ПМЭФ-2022 планируем заключить инвестиционные соглашения на общую сумму более 150 млрд рублей. Большая часть из них — в санаторно-курортной отрасли", — сказал Кондратьев.

В том числе, в рамках ПМЭФ делегация края планирует заключить соглашения об инвестициях в курортную сферу Кубани свыше 100 млрд рублей. Так, планируется строительство четырехзвездочного санатория в Адлерском районе Сочи, комплекса СПА-отелей в поселке Аше, реконструкция сочинского санатория "Волна".

В 2021 на площадках ПМЭФ Краснодарский край подписал 22 соглашения с инвесторами на общую сумму 161,7 млрд рублей, в том числе, в сфере туризма — на 82 млрд рублей.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. Страной-гостем конгресса выступит Египет.