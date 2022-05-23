"Сегодня около 9:00 группа из 14 спасателей вышла на помощь к туристам и спасателям, которые не могут спуститься с Эльбруса из-за плохой погоды. Сейчас спасгруппа находится примерно на высоте около 5000 метров и ждет улучшения погоды", — сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

Он пояснил, что в горах пурга, шквалистый ветер, температура воздуха 30 градусов ниже ноля, что осложняет работу спасателей в горах.

Накануне четверо туристов, находившихся на восточной вершине горы Эльбрус, запросили помощь спасателей в спуске с горы. На место вышли 11 спасателей МЧС России. Во время спуска спасателей и туристов с горы погода резко ухудшилась. Предположительно, группа заночевала хижине на высоте около 5300 метров. Связи с ними нет.