"Уже сегодня во время прогулок вы сможете увидеть на Большой Покровской городовых. Они будут в исторической форме", — написал он.

Мэр разместил фотографию "дежурного по улице", одетого в форму городовых начала ХХ века, и отметил, что, помимо помощи горожанам и гостям города, городовой будет также следить за порядком.

"Общение с горожанами и туристами — это, конечно, важная, но не основная функция городовых. "Дежурные по улице" будут следить за порядком и помогать в сложных ситуациях. Они могут вызвать экстренные службы", — написал мэр.

Ранее сообщалось, что городовые будут присутствовать на туристических маршрутах города. В этой роли себя может попробовать любой нижегородец. Соискателей обучат азам первой доврачебной помощи и правилам пожарной безопасности, они должны будут знать историю города, основы права и юриспруденции.

В первый отряд городовых войдут 15-20 человек, они будут работать посменно: утром и вечером.