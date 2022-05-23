Компания имела контракт на получение трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B, который был расторгнут по инициативе американской стороны.

"К сожалению, пока в России не производятся судна аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", — сказали в пресс-службе.

Авиакомпания арендовала один Grand Caravan EX 208B, но и его "Камчатка" лишилась: "Судно, которое эксплуатировалось авиакомпанией, было взято в аренду у российской компании. Договор аренды истек в марте 2022 года". По истечении срока аренды самолет вернули собственнику.

Как сообщалось, в конце прошлого года АО "Камчатка" подписало договоры на поставку в лизинг на 12 лет трех Grand Caravan EX 208B. Лизингодателем выступало АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, подконтрольна Минтрансу РФ). Поставки планировались в I полугодии 2022 года, сообщала ГТЛК. Стороны также собирались оформить опцион еще на 9 таких судов с поставкой в 2023-2027 годах.

Производитель — Cessna Aircraft Company — отказался поставлять эти самолеты.

Grand Caravan EX 208B — легкий одномоторный самолет на 9 пассажирских мест.

Авиакомпания "Камчатка" получила сертификат эксплуатанта, дающий право выполнять коммерческие перевозки, летом 2021 года. Компания, базировавшаяся в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, была ориентирована на туристические направления.

Учредители "Камчатки" — ее менеджмент и структуры Бачина, гендиректора "Васта Дискавери", занимающейся проектами комплексного развития территорий в регионах РФ.