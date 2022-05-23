По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, открывшийся в музее зал Романовых станет визитной карточкой Тульской области.

"Здесь представлены шедевры, связанные с именами императорской семьи — гравюры, скульптура, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Тульского музейного объединения и частных коллекций", — сказала на открытии выставки Рыбкина.

Выставка проходит в рамках мероприятий проекта "Музейное лето в Туле".

Ранее сообщалось, что Тульская область является координатором проекта "Императорский маршрут".

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых. В проекте участвуют 22 российских региона.