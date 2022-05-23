"Сейчас начинается сезон летних отпусков, туристы активно бронируют туры и номера в гостиницах. Но, несмотря на высокий спрос, и у туроператоров, и на сайтах гостиничных агрегаторов в наличии есть предложения на любой вкус и кошелек на любые летние даты", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле 3* на Черном море (Крым и Краснодарский край) с трехразовым питанием за 30-40 тыс. рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом и размещением без питания стартуют от 29 тыс. рублей на двоих. В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44-49 тыс. рублей за двоих за неделю, включая перелет и питание. Также у туроператоров есть доступные экскурсионные туры, например, в Петербург, которые стартуют от 10 тыс. рублей за человека на две ночи с перелетом и завтраками. Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тыс. рублей с человека.

"Если говорить о ценах на летний отдых, то сейчас, по нашим данным, в большинстве регионов рост цен на туры и гостиничные услуги в России не превышает уровня инфляции. Отдельно цены могут расти на премиальный сегмент 4 и 5 звезд, которых в стране остро не хватает. При этом резкого роста стоимости номеров в наиболее популярных отелях категории 3 звезды не наблюдается", — пояснили в Ростуризме.

Там также добавили, что в связи с закрытием ряда аэропортов юга России авиакомпании регулярно проводят распродажи билетов с захватом летних дат и расширяют полетные программы из регионов в открытые аэропорты на южных направлениях.

"Кроме того, на лето увеличено количество дополнительных поездов на юг России: в Крым объемы перевозки возрастут в 2 раза, а в Краснодарский край и Ростовскую область – на 15%", — сообщили в Ростуризме.

В ведомстве отметили, что многие отели в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае предлагают скидки на размещение, запускают для клиентов специальные бонусные программы, предоставляют гостям в качестве комплимента бесплатные услуги, такие как трансфер до отеля, дополнительное спальное место для ребенка в номере и т.д.

Также на летний период активно идут продажи туров по России в рамках чартерных программ туроператоров, организованных при поддержке Ростуризма. В частности, речь идет о туристических чартерных рейсах в Дагестан, Татарстан, Чечню, в Калининградскую область, Кавминводы, Тобольск, в Карелию, на Алтай, во Владивосток, на Камчатку, на Сахалин, в Бурятию к озеру Байкал.