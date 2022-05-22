"22 мая в 15:00 состоится воркшоп "Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа". Участники познакомятся с двумя славянскими алфавитами, разберутся в основной лексике, научатся опознавать надписи на иконах и фресках, считать и читать по-древнерусски", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что 22 и 24 мая в центре пройдут мастер-классы по исторической каллиграфии — уставу и вязи.

Кроме того, 22 мая в 18:00 в центре "Слово" пройдет познавательный квиз "Тайны Кирилла и тайны Мефодия". В этот же день в 15:00, а также 24 мая в 15:00 и 18:00, пройдут тематические экскурсии "Кирилл и Мефодий: что на самом деле придумали два знаменитых брата?".

Центр "Слово" открыт в отреставрированном павильоне ВДНХ № 58. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая.