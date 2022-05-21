"21 мая 2022 года в Государственном историческом музее состоится открытие ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев". В торжественной церемонии примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова", — говорится в сообщении.

Как уточнили в аппарате вице-премьера, в этом году акция "Ночь музеев" пройдёт под девизом "Мода на традиции". В этот день во многие музеи вход будет бесплатным, кроме того, они продлят часы работы и подготовят для посетителей мероприятия. Всего в акции примут участие более 2000 учреждений культуры по всей стране.

В свою очередь, как ранее сообщили в Минкультуры РФ, в рамках акции мероприятия пройдут не только в музеях, но и в театрах, домах культуры, усадьбах и парках, планетариях и зоопарках.

Так, в Историческом музее для посетителей подготовлены 150 сеансов квестов, мастер-классы "Исторический музей — детям", экскурсии, театрализации, интерактивные программы, викторины и конкурсы. Во время акции Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года можно будет посетить бесплатно. Билеты в Покровский собор и на выставку "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" можно приобрести со скидкой 50%.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина участники молодежных программ Пушкинский.Youth проведут экскурсии по основной экспозиции Главного здания. Также в рамках акции можно будет попасть на выставку "Между землей и небом" и посмотреть постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Для входа в каждое здание необходимо заранее приобретать отдельный билет на сайте музея.

В Третьяковской галерее в рамках акции пройдут экскурсии, концерты и кинопоказы как в основных знаниях, так и в малых музеях галереи. Музей МХАТ организует для посетителей бесплатную экскурсию "История Художественного театра с юмором и в каламбурах". В Бахрушинском музее представят музыкально-поэтический перформанс. В Российском национальном музее музыки будет представлена выставка "Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы", которая расскажет об отечественной музыкальной культуре. Фольклорный коллектив "Аурус" представит программу, раскрывающую традиции разных времен и народов России.