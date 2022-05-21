Отмена требования ПЦР-тестов перед вылетом в Израиль касается как израильтян, так и туристов. Новые правила въезда вступают в силу 21 мая.

Ранее израильские власти сообщили об отмене с 21 мая ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии. В апреле было отменено требование о ношении масок в помещениях и на открытых пространствах. Требование о ношении маски во время международного перелета сохраняется.

Для посещения Израиля необходимо также оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию о въезде в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутного пограничного пункта.