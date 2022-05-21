Об этом сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ, который принимал участие во встрече.

"Таиланд — наш надёжный друг и партнер. Наши отношения основаны на давней традиции взаимовыгодного сотрудничества и уважения", — отметил Решетников.

Одним из вопросов, обсуждаемых в рамках встречи двух министров, стала тема туризма. Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России. Стороны договорились дополнительно обсудить вопросы в рамках подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран.

"Россия — один из важнейших деловых партнеров Таиланда. У нас серьезные перспективы в развитии сотрудничества. Мы оцениваем потенциал по наращиваю товарооборота с Россией в $10 млрд", — приводится комментарий Тюрина Лаксанависита.