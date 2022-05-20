"Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться", — приводят европейские СМИ слова Клюге.

Он сообщил, что как минимум восемь стран европейского региона сообщили о выявленных случаях оспы обезьяны в последние несколько дней. За пределами Европы вирус зафиксирован в Австралии, Канаде и США.

На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян. В ФРГ власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей из имевших когда-либо место в европейском регионе.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.