"Росфинмониторинг системно работает над оценкой возможных рисков всех программ государственной поддержки, в том числе программы туристического кешбэка, успешно реализуемой Ростуризмом и НСПК "МИР". В процессе мониторинга выявлена потенциально возможная схема мошенничества. Типология данной схемы описана, доведена до банков, теперь важно сработать на упреждение и не допустить ее распространения", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в ведомстве, в отличие от других видов мошенничества целью подобных противоправных действий является обман государства, а не граждан.

"Рисков для добросовестно использующих программу граждан нет", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Росфинмониторинг совместно с Ростуризмом создали рабочую группу по мониторингу и минимизации рисков, связанных с реализацией программы туристического кэшбэка "с учетом большого объема средств федерального бюджета, выделяемых на ее реализацию".

Ранее РБК сообщил, что на рынке появилась новая схема мошенничества для обналичивания туристического кешбэка, которая предполагает оформление турагентствами фиктивных поездок на подставных лиц. В Ростуризме сообщили, что не получали жалоб на недобросовестное поведение участников рынка.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. В ее рамках россияне могут купить туры и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Получить кешбэк можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Кешбэк возвращается на ту же карту в течение пяти дней. По прогнозу Ростуризма, в 2022 году программой воспользуются 3,5 млн человек.