"Салоу был одним из магнитов для российских туристов в Испании, до 2019 года это был третий по значимости иностранный рынок на Коста-Дорада. В 2020 году россияне прекратили ездить в Испанию из-за пандемии коронавируса, так как вакцина "Спутник V" не была одобрена Евросоюзом и передвижения между Россией и Испанией прекратились", — сообщил Deutsche Welle (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) мэр курорта Пере Гранадос.

Как подчеркивает издание, спецоперация на Украине похоронила все надежды на возвращение россиян в обозримом будущем. Представители ритейла особенно пострадали из-за отсутствия российских туристов, известных своей любовью к шопингу.

"У нас больше нет российских клиентов, это заметно. Много британцев, французов, но не россиян", — цитирует портал владельца магазина Марка Рибейра.

Россияне бронировали около миллиона ночевок в год в отелях Салоу каждый год, в основном высокого класса. "Это большая потеря и, конечно, мы волнуемся о возможных потерях и в количестве ночевок, и в объеме трат туристов. Надеемся, что ситуация улучшится в ближайшее время", — сказал владелец отеля Хайме Ортео.

По информации портала, Салоу меняет стратегию развития туризма и планирует привлекать иностранных гостей с других рынков. Активная маркетинговая кампания запланирована в Польше, странах Балтии и Ирландии. А пока в Салоу можно встретить только россиян, которые живут там постоянно.

Министр туризма Испании Мария Рейес Марото накануне сообщила, что страна планирует отменить требование о прививках одобренными ЕС вакцинами для туристов, въезжающих не из стран Евросоюза. Им потребуются только отрицательные тесты.