"Реализация существующей концепции позволит принимать на Ставрополье дополнительно до 220 тыс. туристов ежегодно. Намерение работать в "Солнечной долине" уже выразили 10 инвесторов", — приводятся в сообщении слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Он отметил, что этот, а также ряд других проектов в курортной сфере, поможет региону выйти на уровень 5 млн отдыхающих в год.

Площадку будущего кластера посетил в пятницу председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, который отметил, что проект "Солнечной долины" может стать "гордостью не только Кисловодска, но и России".

По данным пресс-службы администрации Кисловодска на 300 га планируется построить, в том числе, здравницы, клиники, отели, а также рестораны, магазины.

"Предусмотрен и логистический центр с автобусным терминалом и парковками. Поэтому отдыхать в "Солнечной долине" будет удобно и самим кисловодчанам", — цитирует пресс-служба главу Кисловодска Евгения Моисеева.

Кластер будет расположен в районе поселка Нарзанный в юго-восточной части города.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что три площадки в городах Кавминвод планируется включить в особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, создаваемую на Ставрополье — "Солнечная долина" в Кисловодске, гора Развалка в Железноводске и Пятигорске".