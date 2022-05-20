"Ленинградская область рассматривает велосипед как альтернативный вид транспорта на коротких дистанциях, в том числе в рамках маятниковой трудовой миграции. Уже в этом году планируется запустить сеть велошеринга на территории региона", — приводятся в сообщении слова главы регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка.

Он отметил, что при реализации проекта власти сделают акцент на мультимодальном использовании велосипедов при пересадке с железнодорожного транспорта.

"Сейчас такое направление активно реализуется у наших соседей в Санкт-Петербурге на станциях Царское село и Зеленогорск", — сказал глава комитета.

По его данным, разработанный в Ленобласти проект SmartBike по результатам общероссийского голосования оказался в числе победителей национальной премии "Маршрут построен" в области развития внутреннего туризма и путешествий по России. Кроме того, сервис стал вторым в номинации "Легкие дороги".