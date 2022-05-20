Как следует из документации, размещенной АО "Аэропорт Победилово" на сайте госзакупок, новый терминал должен иметь пропускную способность 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях (ВВЛ), однако разработчика архитектурной концепции просят предусмотреть возможность расширения зоны ВВЛ до 600 пассажиров в час.

Концепция нового терминала должна предусматривать достаточное число выходов на посадку, оснащение не менее чем двумя телескопическими трапами, достаточное количество дополнительных помещений для обслуживания пассажиров бизнес-класса, стойки регистрации для инвалидов, помещения для медиков, полиции, аптеки и служб аэропорта. Предпроектные предложения должны также включать возможность расширения аэровокзала (в случае будущего увеличения пропускной способности) при минимальном влиянии на его работу в ходе строительных работ, следует из документации.

В министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области "Интерфаксу" пояснили, что торги объявлены на разработку предпроектной документации архитектурной концепции нового терминала аэропорта "Победилово".

"Только после ее разработки появится понимание стоимости терминала, определены дальнейшие шаги по выделению средств на его строительство", — уточнили в региональном Минпроме.

АО "Аэропорт Победилово" принадлежит Кировской области, полномочия акционеров осуществляет Минимущества региона. Пассажиропоток кировского аэропорта по итогам 2021 года составил 336,651 тыс. человек (рост в 1,6 раза к 2020 году).

Аэровокзал действующего аэропорта был построен в 1969 году.