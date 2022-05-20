"Все экспонаты возвращены в музей согласно изначальным договоренностям и в установленный срок. Начиная со вторника следующей недели, посетители смогут увидеть эти произведения в экспозиции Оружейной палаты", — сказала Гагарина журналистам в пятницу.

Она уточнила, что на выставку "Фаберже в Лондоне. От романтики до революции" было представлено шесть предметов из Музеев Московского Кремля, в том числе три императорских пасхальных яйца — "Московский Кремль", "Александровский дворец" и "Трехсотлетие дома Романовых".

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о возвращении 14 предметов из коллекций российских музеев, которые были представлены на выставке Фаберже в Лондоне. Как отметила министр, среди экспонатов — предметы из коллекции Музеев Московского Кремля, фондов Государственного Эрмитажа. По одному предмету из музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск".

Выставка, на которой были представлены экспонаты, открылась 20 ноября в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она завершилась 8 мая.