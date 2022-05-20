"Группа "Аэрофлот" с 19 мая открыла регулярные полеты в Анадырь. Рейсы под кодом SU выполняются авиакомпанией "Россия". Полеты запланированы трижды в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

На линии Москва — Анадырь будут летать широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в двухклассной компоновке: 18 мест в бизнес-классе и 355 мест в экономе. Время в пути составит 7 часов 50 минут.

Фото: Пресс-служба авиакомпании "Россия"

"Анадырь — самый восточный город России, расположен в зоне вечной мерзлоты на правом берегу Анадырского залива Берингова моря. Этот край славится суровым климатом и уникальной природой. Развитие воздушного сообщения с Чукотским автономным округом способствует увеличению туристического потока в регионе, развитию экономики и бизнес-связей, повышению транспортной доступности полуострова", — подчеркивается в сообщении.