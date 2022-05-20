За судьбой этого косолапого следили многие южноуральцы. Кормили медведя и ухаживали за ним хозяева кафе и неравнодушные волонтеры. Однако недавно владельцы кафе решили закрыть свой бизнес, и встал вопрос о дальнейшей судьбе животного.

Кроме того, иногда неосторожные гости хищника пренебрегали правилами безопасности, просовывали руки и постороннее предметы в клетку, рискую своей жизнью.

"Было принято решение определить животное в зоопарк. В городском учреждении для крупного хищника нашелся свободный вольер, площадью 80 кв. метров, с душем и бассейном", — рассказали сотрудники.

Неделю назад специалисты зоопарка съездили к Малышу, оценили его состояние и решили вопрос с транспортировкой. К пятнице необходимые документы, транспортная клетка и вольер были подготовлены и переезд состоялся.

"Зоологи готовились к трудностям с "погрузкой", но всё прошло очень гладко: Малыша даже не пришлось обездвиживать — хватило уговоров ветеринаров и мёда. Животное самостоятельно вошло в транспортную клетку", — говорится в сообщении.

Уже за первый час пребывания в зоопарке стало ясно, что характер у животного любознательный и игривый, а образ жизни — активный.

"Теперь новосела ждет период адаптации, прохождение обязательных ветеринарных мероприятий, правильный рацион питания и постоянный контроль специалистов", — отмечают зоологи.