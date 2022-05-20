Архангельская область

Культурные мероприятия в Архангельске будут проходить 21 мая с 15:00 и до полуночи. В этом году темой акции станет "Мода на традиции". В музее деревянного зодчества под открытым небом "Малые Корелы" для посетителей будет работать сразу несколько творческих площадок. Так, в "Ремесленной артели" участники "Ночи музеев" смогут научиться прясть на прялке и увидят редкие экземпляры прялок из фондов музей. На площадке "Званый стол" расскажут о традиционных блюдах северной кухни, на повети дома Пухова можно будет узнать, что такое "самцовая" кровля, познакомиться с принципом рубки в обло и самим собрать сруб дома.

Северный морской музей в Архангельске откроет для свободного посещения две экспозиции. Первая — "Порт назначения — Архангельск" — посвящена 80-летию прихода первого союзного конвоя "Дервиш". Вторая рассказывает об отечественном китобойном промысле. Также участников акции ждут перформанс от северодвинской группы "Снеги", детский спектакль и мастер-классы по вязанию морских узлов и рисованию морской солью.

В Архангельском краеведческом музее в день акции будут работать 20 площадок, на одной из них расскажут о технологии изготовления монет в России в XVI-XVII веках. У посетителей также будет возможность увидеть отреставрированную парадную императорскую карету, принадлежавшую семье опального императора Иоанна VI Антоновича, и принять участие в Петровском балу.

Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" присоединится к акции в 12-й раз. На площадках можно будет узнать о судьбах северных икон, рукописных книгах XV-XX веков, посетить экскурсию "Под сенью дел и замыслов Петра" к 350-летию Петра I и "Святая Русь" — к 160-летию со дня рождения художника Михаила Нестерова.

Ленинградская область

Культурная акция в Ленинградской области в этом году будет приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Дневную и вечернюю программу для посетителей подготовили порядка 30 культурных учреждений региона. В частности, в Выборге на Замковом острове пройдет Петровский фестиваль. Гостей будут ждать авторские экскурсии по местам славы императора, а на улицах города — мастер-классы, показательные выступления реконструкторов и концерт вокально-инструментальных коллективов под открытым небом.

В акции примут участие Лодейнопольский, Сосновоборский и Кингисеппский музеи, которые подготовят для посетителей интерактивные игры, в том числе показ мод и квест-игру "Петр I — император российский". Ивангородская крепость поведает о событиях Северной войны, в крепости "Корела", кроме экскурсионной программы, музыкальный ансамбль исполнит Петровские канты, а во дворе Староладожской крепости развернется широкая ярмарка и "потешные бои" Петра Великого.

Кроме того, в этом году ленинградскую "Ночь музеев" свяжут со 100-летием начала пионерского движения и с именем Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого в региональных музеях пройдет ряд тематических мероприятий.

Вологодская область

350-летию Петра Первого будет посвящена "Ночь музеев" и в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, Вологодский музей-заповедник в год юбилея императора подготовил эксклюзивную музейную программу "О Петре ведайте...", которая развернется на 10 площадках. Также в программе будут музейные экскурсии, мастер-классы, концертная программа и огненное шоу. Под конец музейного праздника к гостям выйдет сам Петр Великий, а звонари исполнят "Камаринскую" и воспроизведут легендарный эпизод из истории пребывания императора в областной столице.

По традиции гости смогут подняться на колокольню и оценить красоту вечерней Вологды, которая в этом году отметит 875-летний юбилей.

Псковская область

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в Псковской области мероприятия "Ночи музеев" проходят с 18 по 21 мая.

В частности, в пятницу в Псково-Изборском музее-заповеднике стартовала выставка "Петр Великий", посвященная 350-летнему юбилею императора. Главным сюрпризом от Псковского музея станут закрытые экскурсии по воссозданной картинной галерее в Доме Фан-дер-Флита: гости получат возможность присоединиться к авторским экскурсиям по парадному залу отреставрированной, но еще закрытой для посещения Картинной галереи псковского музея. Во Дворе Постникова пройдет интерактивная развлекательная программа для молодежи. Завершится акция показом документального фильма "Страсти по Феофилакту".

Кроме того, в Псковском кремле гостей ждет интерактивный квест "16/99. Дело государственной важности". В музее-заповеднике "Изборск" подготовлена приуроченная к 1160-летию первого упоминания города в летописи программа. Она познакомит гостей с началом древнего города, становлением российской государственности и историей самого музея.

Пушкинский заповедник также участвует в культурной акции. В нем в субботу запланировано проведение интерактивно-музейного занятия "Посидим рядком, да поговорим ладком", музейного занятия "Эволюция пчеловодного улья", а также программы "От полотняной фабрики и винного завода к истокам Пушкинского уголка в Тригорском".

Мурманская область

Мурманский областной художественный музей в "Ночь музеев" предлагает разностороннюю программу: от мастер-класса по средневековым танцам до слайм-лаборатории для детей. В главном здании музея пройдет встреча с мурманским модельером Александрой Гапанович, единственный в регионе показ фильма "Papa Srapa" про инженера звуковых проектов Эдуарда Срапионова. В Доме ремесел пройдет ярмарка с изделиями ручной работы и мастер-класс по керамике. В культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске пройдет историческая игра, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, и выступление поп-панк группы "Почтовая служба Бангкока".

Средневековые игры, работа кузницы, автобусные экскурсии, мастер-классы по созданию интерьерных украшений и плетению саамского пояса в своей программе "Ночи музеев" предлагает Мурманский областной краеведческий музей. Посетителей музея также ждут музыкальные выступления и кинопоказы.

Музей освоения Севера Кольского научного центра РАН также примет участие в Ночи музеев. Ключевым событием программы станет презентация книги "Варзино... Мы помним тебя, малая Родина!" Нины Афанасьевы, одного из авторов первого в мире саамско-русского словаря, лауреата премии Северных стран за развитие саамского языка "Голлегиелла" (Gollegiella).

Калининградская область

"Музейная ночь" в этом году проводится 20 мая в Калининграде и 21 мая в областных городах и синагоге. В единый билет включены шесть музеев: музей янтаря, историко-художественный музей, музей Мирового океана, музей изобразительных искусств, кафедральный собор и дом китобоя.

Посетить музеи можно будет не только по единому билету, но и приобретая отдельный билет в кассе музея. Дети до 10 лет включительно смогут бесплатно посетить площадки при наличии билета у сопровождающего до 22:00, после 22:00 на ребёнка также потребуется билет.

Кроме того, к акции присоединились девять дополнительных площадок: 20 мая гости смогут, в частности, посмотреть фильмы на стадионе "Калининград", посетить экскурсии по истории водоснабжения в музее "Водоканал", принять участие в мастер-классах от Дома молодёжи и многое другое. Большинство площадок предоставляют бесплатную программу. Также 20 мая для гостей предусмотрены спецпроекты. В частности, гости смогут отправить фирменную открытку по почте в любой регион РФ, принять участие в двух квестах, посетить выставку ретро-автомобилей, бесплатно прокатиться на трамвае "Дюваг" и электросамокатах в рамках эксклюзивной экскурсии, разыгранной в сообществе организаторов.

Новгородская область

Новгородский государственный музей-заповедник (ГМЗ) в субботу вечером торжественно откроет акцию "Ночь музеев" на кремлевской площади у монумента "Тысячелетие России". После этого музейщики предложат новгородцам и туристам познавательные программы на шести своих площадках.

В частности, запланированы мастер-классы по восстановлению древних икон и фресок. Гости праздника прокатятся на электромобилях по Кремлю, побывают на выставках иконописи и янтаря.

Кроме Великого Новгорода, сотрудники ГМЗ проведут "Ночь музеев" в своих филиалах — в старорусских доме-музее Федора Достоевского и музее романа "Братья Карамазовы", в валдайском Музее колоколов, в кончанском Музее-усадьбе Александра Суворова, в Музее истории города Боровичи и Боровичского края, музее-усадьбе Николая Некрасова. Завершатся мероприятия около полуночи.

Разнообразные акции в рамках "Ночи музеев" проведут и другие музеи области.

Карелия

Свои программы для акции "Ночь музеев" подготовили и в Карелии. Так, Национальный музей республики приглашает на несколько экскурсий и мастер-классов, в частности, "В гостях у сказки", "У истоков Петрозаводска. Иностранцы в Карелии", "Птичья азбука" и "Ночная экскурсия с фонарями". Также сотрудники Нацмузея познакомят гостей с чакли — мифологическими существами северного саамского народа, родственными скандинавским гномам. Завершит программу в 23:00 традиционная лекция "Ночные прогулки с Петром Первым".

Музей изобразительных искусств подготовил несколько выставок и семейный мастер-класс "Лето на носу!", а также показы фильмов о карельских художниках. Вечером откроется фотозона с примеркой народных костюмов "Нарядная жизнь олонецких барышень и кавалеров". В вепсском музее села Шелтозеро Прионежского района посетителей ждут мастер-классы, концерты, творческие встречи, выставки и квесты.

В петрозаводском Доме Кантеле 21 мая состоится экскурсия по маршруту: историческое фойе — мастерская народного костюма — мастерская национальных инструментов — старинная винтовая лестница. Гости смогут поучаствовать в изготовлении национального струнного щипкового инструмента карелов, финнов и вепсов — кантеле.

Коми

Как сообщает пресс-служба министерства культуры, туризма и архивного дела Коми, основной темой акции "Ночь музеев" в республике станет мода на традиции, сама акция будет посвящена Году культурного наследия народов России. Вторым лейтмотивом событий будет любовь к себе и родным местам.

В Сыктывкаре возле литературного музея Куратова выступят танцоры, барабанщики и кавер-группы. В отделе истории Нацмузея республики и на выставке "Место силы" организуют открытые лекции, деловые игры, мастер-классы и квесты. Отдел этнографии пригласит желающих приобщиться к народным традициям, а дом-музей Морозова — на выставку "Тимур. Артек и красный галстук". В Национальной галерее Коми вспомнят романтичные 1960-е годы, эпоху "детей цветов" и веселой четверки из Ливерпуля. Там местные и кировские музыкальные коллективы исполнят регги, блюз, гаражный рок. В эркерном зале покажут номера эстрадные исполнители и барды.

Ненецкий автономный округ

Согласно данным пресс-службы музейного объединения Ненецкого автономного округа, культурная ночь в регионе пройдет в ночь на 21 мая. В это время в Ненецком краеведческом музее будут работать постоянные и временные экспозиции, знакомящие с культурным наследием региона, а также интерактивные площадки и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и живописи. Гости смогут поиграть в народные игры, спеть караоке и поучаствовать в инсценировке сказок на русском, ненецком и коми языках, а также пройти квест.

В Нарьян-Маре "Ночь музеев" пройдет в Ненецком краеведческом музее и в Доме Шевелевых, также в этом году к акции присоединятся три сельских культурных учреждения в селах Оксино, Великовисочном и Андеге.