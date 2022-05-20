"Проект по созданию всесезонного туристического кластера "Приазовье" — одно из ключевых мероприятий "дорожной карты" по комплексному развитию Таганрога. Успешная реализация проекта позволит привлечь инвестиции в размере 2 млрд рублей, создать более 200 новых рабочих мест, обеспечить стабильный турпоток, сформировать имидж города как территории, благоприятной для комфортного круглогодичного отдыха. Группа "Синара" выразила готовность принять участие в этом проекте", — приводятся в сообщении слова замгубернатора области Александра Скрябина.

Он добавил, что концепция развития территории и "дорожная карта" представлены, материалы дорабатываются.

Создание туркластера, в том числе, обсуждалось в пятницу в ходе рабочего визита в Таганрог первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления — транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.