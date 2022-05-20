"В нынешней ситуации сложно что-либо прогнозировать. Тем не менее, ожидается, что пассажиропоток аэропорта Сочи по итогам 2022 года достигнет отметки в районе 10 млн пассажиров. Это примерно на 10% меньше, чем по итогам прошлого года", — пояснили в компании.

По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю работы аэропорта.

В летний туристический сезон, который длится с мая по сентябрь, воздушная гавань рассчитывает обслужить 17 тыс. рейсов. Пик авиаперевозок придется на июль.

В январе-апреле аэропорт сократил пассажиропоток на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, обслужив 2,4 млн человек.

"Несмотря на то, что международный аэропорт Сочи по сути остался единственным функционирующим аэропортом в нашем регионе, отрицательная динамика обусловлена общей сложившейся ситуацией в авиационной отрасли. Сокращение провозных ёмкостей у российских авиаперевозчиков, увеличение времени полетов из регионов РФ в Сочи по причине ограничений южного воздушного пространства, а также ограничение международного авиасообщения для российских авиакомпаний, все эти факторы оказывают влияние на показатели пассажиропотока", — уточнили в "Аэродинамике".

Изменить негативную тенденцию могло бы развитие международной сети полетов в страны Ближнего Востока, Средней Азии и Закавказья, открытие воздушного пространства на юге РФ. Благотворно повлияет и развитие регионального авиасообщения — увеличение рейсов на ряде традиционных маршрутов.

"Аэродинамика" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. По итогам 2021 года они вместе обслужили более 19 млн пассажиров (рост к "доковидному" 2019 году на 42%).

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, затем много раз продлялся, последний раз — до 25 мая. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают штатно.