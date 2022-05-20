Цена продажи объекта — 350 млн рублей. Территория парк-отеля составляет 4 га. Согласно тексту объявления, туристический комплекс работает уже 14 лет.

В объявлении говорится, что объект расположен в лесной зоне Самара, в 20 минутах езды от центра города и 30 минутах от аэропорта Курумоч. Туркомплекс обладает развитой инфраструктурой и работает в круглогодичном режиме. Он состоит из здания гостиницы и 14 коттеджей. На территории, в частности, есть ресторан, бар, два конференц зала, детские площадки, зоопарк, комплекс бассейнов, футбольное поле.

Номерной фонд рассчитан на единовременный прием до 250 человек, последний ремонт был сделан в 2021 году. Туристический комплекс принимает 26,5 тыс. клиентов в год.

Укомплектованный штат сотрудников в составе 50 человек остается новому владельцу.