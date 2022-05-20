"Залив Майя, который вновь открылся для туристов 1 января, будет закрыт с августа по сентябрь. Решение о закрытии приняло министерство природных ресурсов и окружающей среды в целях естественной реабилитации экологии", — пишет издание.

Кроме того, власти планируют увеличить стоимость посещения бухты. В настоящее время билет стоит около $12. Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда считает, что лагуна Майя-Бэй является туристическим местом премиум-класса, поэтому цены необходимо повысить. Однако произойдет это, по заверениям властей, когда восстановится мировая экономика.

После съемок в 2000 году фильма Дэнни Бойла с Леонардо Ди Каприо пляж Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи стал одним из самых популярных туристских мест.

Как отмечает газета, в 2022 году залив посетили почти 100 тыс. туристов, а индустрия туризма заработала более $580 тыс.