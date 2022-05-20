В дополнение к двум действующим рейсам по вторникам и пятницам запускаются еще два — по средам и воскресеньям, уточняется в сообщении.

Четыре рейса в неделю "Руслайн" будет выполнять в столицу из Кирова до конца сентября на самолетах Bombardier CRJ100/200.

"Направление Киров — Москва стало действительно востребованным среди жителей Кировской области. В связи с этим авиакомпания увидела необходимость в увеличении частоты рейсов. Это даст возможность кировчанам выбирать наиболее удобное время для поездок в столицу", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерции авиакомпании "Руслайн" Александра Крутова.