"В этом сезоне на территории Московской области возобновили работу 165 велопрокатов в 29 городских округах. Наибольшее число велопрокатов открылось в городских округах: Одинцовский — 7, Королев — 5, Красногорск — 4", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средняя цена проката велосипеда в Подмосковье составляет 150-250 рублей в час.

Перечень предоставляемых в аренду транспортных средств во многих точках расширился. На прокат предлагаются самокаты, скейтборды, гироскутеры по цене 200-300 рублей в час.