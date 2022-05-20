Доработанную концепцию развития одного из крупнейших памятников истории региона инвестор представил губернатору Антону Алиханову. Восстановление одного из самых известных и частично сохранившихся орденских замков станет частью благоустройства и экономического развития всего Гвардейска.

"Замок Тапиау многие десятилетия региональные власти пытались вернуть, если можно так сказать, в гражданский оборот, выведя его из уголовного ( объект являлся колонией УФСИН — ИФ). Это случилось благодаря решению президента, которое он принял в 2018 году по итогам моего обращения. Сейчас мы уже плотно работаем с инвестором, чтобы реализовать здесь крупный туристический проект, который, я надеюсь, будет давать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и развития малого бизнеса в Гвардейске", — пресс-служба цитирует Алиханова.

Важной частью будущего комплекса станут музейные экспозиции. Одну из первых, посвященную военной истории региона, решено организовать в здании из красного кирпича, в котором раньше размещался административный корпус тюремной колонии.

Ещё несколько экспозиций планируется разместить в самом старом здании объекта, которое выделяется своими стрельчатыми сводами и барельефами. Именно здесь можно будет ознакомиться с историей орденского периода Тапиау. Отдельный музейный блок будет посвящен петровскому периоду, когда замок посещали участники Великого Посольства Петра I, отмечает пресс-служба.

Также прорабатывается проект причала, который разместится на берегу реки Дейма со стороны сохранившейся части замкового рва. Здесь можно будет организовать стоянку водного турмаршрута из Калининграда в Куршскитй залив.

Будущий комплекс будет включать гостиницу, кафе, рестораны, площадки для прогулок и развлечений на открытом воздухе, этнографический центр. Объекты комплекса будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Замок Тапиау — один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте, как крепости, датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения замка были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау использовались в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.

В прошлом году имущественный комплекс памятника был передан из системы УФСИН в собственность Калининградской области. Замок начали посещать первые туристические экскурсии.

В апреле этого года концепция восстановления и дальнейшего вовлечения в экономический оборот замка Тапиау была представлена на совете по улучшению инвестиционного климата. Проект приспособления замка к современному использованию разработала группа компаний ООО "Элмонт". Объем инвестиций в проект оценивается в 2,1 млрд рублей.