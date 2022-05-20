"Во время пандемии учреждения культуры Кубани не простаивали, а продолжали работу, осваивая современные технологии и возможности. За два года специалисты научились работать в новых условиях, но мы безумно скучали по общению с посетителями вживую. Поэтому с радостью ждем встречи в "Ночь музеев", — сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.

На территории Кубани расположено 60 музеев и в эту ночь в них можно попасть совершенно бесплатно. Кроме того, к акции присоединятся более 2 тыс. библиотечных, культурно-досуговых и образовательных учреждений сферы культуры региона.

"Можно посмотреть выставки и экспозиции, побывать на экскурсиях и мастер-классах, отдельно готовится развлекательная программа для детей. Большая часть мероприятий пройдет в краевом центре, но в каждом муниципалитете учреждения готовят для своих зрителей что-то особенное", — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что основными темами программы "Ночь музеев-2022" станут — Год культурного наследия народов России, 85-летие со дня образования Краснодарского края и 230-летие со дня начала освоения кубанских земель черноморскими казаками.

Стартует "Ночь музеев" в 18:00 мск 21 мая в краснодарском сквере имени Георгия Жукова. Здесь свои визитные карточки представят Анапский археологический музей, Тимашевский музей семьи Степановых, выставочный комплекс "Атамань", музей шампанского "Абрау-Дюрсо" и др.

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына актеры театра проведут патриотический марафон и представят образ женщины в годы Великой Отечественной войны.

В Новороссийском историческом музее покажут выставку к 100-летию создания пионерской организации.